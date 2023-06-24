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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: نواجه خيانة للوطن والرد على تمرد "فاجنر" سيكون قاسيًَا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تخوض قتالًا صعبًا، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز الأزمة.

وأضاف خلال كلمة متلفزة له اليوم: "تم جرّ قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المُسلّح، وما نواجهه اليوم هو خيانة للوطن".

وتابع: "نحن بحاجة لتوحيد قواتنا لمواجهة التمرد، وسنرد بشكلٍ قاسٍ وصارم على التمرد".

وأعلن قائد مجموعة فاجنر "يفجيني بريجوجين"، تمردًا على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها على حساباته  بمواقع التواصل الاجتماعي، أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال في رسالة صوتية على تيليجرام: "نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد تأكيده أن قواته "اجتازت حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا، كما أكد أن لديه 25 ألف مقاتل مستعدين للموت.

بوتين الرئيس الروسي فاجنر فلاديمير بوتين مجموعة فاجنر

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