بتوجيهات من الرئيس.. إنشاء مستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ على أحدث طراز

تعد مستشفى بيلا المركزي بمحافظة كفر الشيخ هي أحدث المنشآت الطبية التي سيتم دخولها الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنشائها على أحدث طراز وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة لخدمة عشرات الآلاف من أبناء مدينة بيلا والقرى المجاورة. ويأتي ذلك بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وفيما يلي، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن تلك المستشفى الحديثة:

بلغت تكلفة إنشاء مستشفى بيلا المركزي 337 مليون جنيه، على مساحة 4200 متر مربع، إذ إن المبنى الجديد لمستشفى بيلا المركزي المقام على مساحة 4200 متر مربع من المساحة الإجمالية للموقع 5200 متر مربع بتكلفة 337 مليون جنيه. وهو أهم صرح طبي حديث لخدمة أهالي بيلا، وسيضم 123 سريرًا.

تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والتخصصات المختلفة وغرف العمليات الحديثة. وسيضم المستشفى الجديد 28 عيادة خارجية و24 حضانة و11 سريرًا للعناية المركزة و30 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات و96 سريرًا بالقسم الداخلي، كما سيضم أيضًا جميع الخدمات المساعدة في المستشفى من أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والخدمات الأخرى.

يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية من بينهم عدد من مستشفيات محافظة كفر الشيخ مثل مستشفى بيلا، ومستشفى بلطيم المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى قلين المركزى، ومستشفى سيدي غازي المركزي لتوفير خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

فيما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد، حيث سيتم خلال هذا الأسبوع زيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفى وتسليمه تسليماً ابتدائياً، للبدء فى تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريباً وتشغيلها تشغيلاً تجريبياً.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد تم الانتهاء منها، وجارى تجهيز المستشفى بالتجهيزات الطبية، مضيفًا أنه شدد على سرعة الانتهاء وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمني الموضوع، وذلك استكمالًا لخطة رفع كفاءة المستشفيات، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة كفر الشيخ