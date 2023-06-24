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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 90 حالة إشغال بشوارع بني سويف

حملة
حملة

نفذّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تحت إشراف هاني الجويلي، رئيس المدينة، حملة إشغالات، بالتعاون مع شرطة المرافق، لإعادة الانضباط للشارع، ومواجهة الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة السير والمرور وتسبب العشوائية.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة وضبط المخالفات من إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحلات والأسواق العشوائية بشوارع ومحاور مدينة بني سويف، وتمكنت الحملة من إزالة الإشغالات وتسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وتم رفع أكثر من 90 حالة إشغال وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات التي تم رصدها.

وفي قطاع النظافة تم رفع القمامة والمخلفات من شارع ابن خلدون وشارع زين العابدين وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع عبد السلام عارف وشارع بورسعيد وشارع أحمد عرابي، بجانب انتظام مرور سيارات تفريغ الحاويات وصناديق القمامة وجمع المخلفات المنزلية بعدد من المناطق السكنية والتجارية بشوارع المدينة والقرى التابعة وفق خطة العمل بالوحدة المحلية.

كما تم متابعة تطهير ترعة الدوالطة وعزبة بني موسى التابعة لقرية إبشنا، واستمرار أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار بمناطق متفرقة من المركز.

الأسواق العشوائية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطريق الزراعي الوحدات المحلية بني سويف

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