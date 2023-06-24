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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في ذكرى 30 يونيو.. إنجازات "حياة كريمة" في أسوان

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

تأتي خلال أيام ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التى كانت نقطة تحول كبيرة فى تاريخ جمهورية مصر العربية، حيث أنه على اثرها نحصد حاليًا نتائج مشروعات تنموية وخدمية كبرى ساهمت فى إحداث تقدم هام و بارز فى حياة المصريين، ومنها ايضًا له دور هام جدًا فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ومن أبرز المشروعات التنموية العملاقة هو مشروع تطوير الريف المصرى الشامل "حياة كريمة" ، ولم تعاصره البلد إلا فى عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، حيث أنه بناءاً على توجيهاته وبعد دشن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ساهم ذلك فى توفير كافة الخدمات للمواطنين التى كانوا يفتقدونها منذ سنوات سابقة وكانت بمثابة حلم لهم، وأصبحت جميع القرى بمثابة مدن مصغرة تضم كافة الخدمات.

وتشهد مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " معدلات إنجاز فى كل يوم على أرض محافظة أسوان. 

وترصد "الدستور" أبرز النقاط الهامة عن مشروع التطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة" فى أسوان : 

1-تجرى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى جميع قرى ومراكز محافظة أسوان. 

2- يصل عدد المراكز التى تجرى بها مشروعات المبادرة الرئاسية 5 مراكز، بإجمالى39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع.
3-ضمن مبادرة حياة كريمة تم وجارى تنفيذ 1231 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة إجمالية 26.8 مليار جنيه. 

4- قد تم الإنتهاء من عدد 612 مشروع بتكلفة 3,5 مليار جنية.
5- فيما جارى العمل بعدد 619 مشروع أخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2مليار جنية. 

6- يتوازى ذلك مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم محافظة أسوان معدلات تنفيذ عالية.
7- يعد المشروع القومى هو أكبر مشروع تنموى فى الألفية والجمهورية الجديدة حول حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

8-نجد لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة  القرى والنجوع والكفور والتوابع تشهد لدينا فى أسوان مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن. 

9- ويتم ضمن المبادرة الرئاسية تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى، مع تبطين الترع والمصارف.

10- ولابد ذكر أن ما تحقق من إنجازات متتالية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمحاورها التنموية المختلفة يرجع لجهود منظومة متكاملة ومتناغمة للحكومة المصرية بإشراف ومتابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة مستمرة ودؤوبة لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام أمنة، كما لا ننسى جهود جميع الوزارات والهيئات والشركات المشاركة فى هذا المشروع الوطنى.

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“حياة كريمة” التطوير الشامل للريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات التنموية ثورة 30 يونيو المجيدة أسوان

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