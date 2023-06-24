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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد صلاة عيد الأضحى فى المحافظات 2023

عيد الأضحى
عيد الأضحى

زاد البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى فى المحافظات 2023 بالتزامن مع اقتراب وقفة عرفات 1444 هـ حيث يرغب المواطنين في كافة محافظات الجمهورية في معرفة توقيت الصلاة والساحات التي يؤدى فيها صلاة العيد في محافظة إقامته والتي أعلنتها رسميا وزارة الأوقاف المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى فى المحافظات 2023

استطلعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ وأعلنت رسميا أن يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 1444/2023 وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية موعد صلاة عيد الأضحى فى المحافظات 2023 وهى كما يلي :-

  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة 6:21 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة 6:22 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الدقهلية 6:18 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة المنوفية 6:21 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة كفر الشيخ 6:20 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة البحيرة 6:22 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الغربية 6:20 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الشرقية 6:19 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الفيوم 6:25 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة قنا 6:24 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة مرسي مطروح 6:34 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بني سويف 6:24 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الإسماعيلية 6:16 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الإسكندرية 6:24 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بورسعيد 6:14 دقيقة.
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محافظ القاهرة يشدد على مديرية الأوقاف تطهير أماكن صلاة العيد

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توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى محافظة الإسماعيلية

ساحات صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة 2023/1444

حددت وزارة الأوقاف المصرية أماكن الساحات التي ستؤدى فيها صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في محافظتي القاهرة والجيزة وهى كما يلي :-

  • ساحة مسجد عمرو بن العاص.
  • ساحة مسجد الحسين.
  • ساحة مسجد الصديق بشيراتون.
  • ساحة مسجد السلطان حسن.
  • ساحة مسجد مصطفي محمود بشارع جامعة الدول العربية.
  • ساحة مسجد أسد الفرات بالدقي.
  • ساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.
  • ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور.
  • ساحة مسجد خاتم المرسلين بالعمرانية.

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