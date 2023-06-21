الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشدد على مديرية الأوقاف تطهير أماكن صلاة العيد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف القيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد.

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى تخصيص 241 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على شوادر ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية (الجزارة) ومحلات عرض وبيع اللحوم المجمدة والفنادق والعائمات والمجازر بمختلف أنواعها (لحوم – دواجن) وسحب عينات مختلفة منها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.

وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

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