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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكرملين يُعلن عن كلمة مرتقبة لبوتين بعد تمرد "فاجنر"

بوتين
بوتين

أعلن الكرملين عن أن الرئيس بوتين سيدلي بكلمة متلفزة، اليوم السبت، للحديث حول ما يحدث في الداخل الروسي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكان أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، عن تمرد على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها على حساباته على مواقع التواصل، أنه "يذهب حتى النهاية" وأن "يدمر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال في رسالة صوتية على تلجرام: "نحن نواصل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد تأكيده أن قواته "اجتازت حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. كما أكد أن لديه 25 ألف مقاتل مستعدون للموت.

​الكرملين​ بوتين كلمة متلفزة الرئيس بوتين فاجنر

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