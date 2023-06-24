بينها مناقشة رواية "ابن شقيق الظل" بصالون سالمينا.. أجندة الدستور الثقافية

ما بين أمسيات ثقافية، وندوات لمناقشات أحدث إصدارات الكتب والروايات، والحفلات السينمائية والموسيقية، يحتشد اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 بالعديد من الأنشطة والفعاليات والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السادسة مساء، يحل الكاتب الروائي رضا ربيع، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون سالمينا الثقافي، ولقاء لمناقشة روايته “ابن شقيق الظل”.. الرحلة والسيرة.

ويناقش الرواية كل من: الناقد دكتور محمود عطية، والناقد دكتور طه سيف الله، والدكتور محمد سمير رجب، ويدير الأمسية الكاتب حمدي عبد الرازق، والرواية الصادرة عن دار الفؤاد للنشر، وتدور في أجواء تاريخية.

ــ أمسية فلكية في متحف الطفل

كما ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، في الخامسة مساء، أمسية علمية فلكية، بهدف تعزيز الثقافة الفلكية والاهتمام بعلوم الفلك والفضاء لدي النشء والشباب، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، وذلك بمقر متحف الطفل بمصر الجديدة.

وتأتي الفعالية إنطلاقا من دور الجمعية التابع لها متحف الطفل في تعزيز الوعي والتثقيف الفلكي، ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء في مجال علوم الفلك والفضاء.

تتضمن الفعالية الرصد الفلكي بالتليسكوب تحت إشراف الدكتور محمد الصادق مدير مرصد القطامية الفلكي؛ حيث سيتم رصد القمر والكواكب في السماء .

كما يفتح مركز العلوم أبوابه للزوار لإثراء التجربة التعليمية وتكاملها خاصة وأن مركز العلوم يقدم شرح مبسط وتفاعلي لكتير من الموضوعات المرتبطة بعلوم الفلك..

في سياق متصل، وفي الخامسة مساء أيضا، تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بالعروبة، أمسية بعنوان “العبث بين الفلسفة والأدب”، قراءة مختصرة في كتاب فلسفة العبث للدكتور حسن حماد، وذلك ضمن فعاليات الرواق الفلسفي ويقدمها الكاتب عماد العادلي.

يتناول اللقاء التعريف بمفاهيم: العبث والوجودية واللامعقول والغرائبي. سياقات اللامعقول.

قراءة في كتاب تحطيم العقل لچورچ لوكاتش. مراحل العبث في التاريخ الفلسفي وأشكاله.

الموقف العبثي وحقيقته. العبثية بين شوبنهاور سارتر وكامو.نماذج من مسرح العبث.

ــ عرض "مبهرة" بمركز جمال عبد الناصر بالاسكندرية

وفي السادسة مساء، يعرض بمركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة عرض “مبهرة”، والعرض مونودراما تفاعلية ضمن نتاج ورش إدارة المسرح و الإخراج. العرض تأليف وإخراج حنين عابد.

ويتناول العرض قضية قبول الآخر والتنازلات التي تتم مقابل ذلك، من خلال فتاة تستعد لاستقبال عريس ويجب أن تلقى القبول من جانبه بعد أن تم رفضها من قبل 7 سابقين، ومن شدة رغبتها في أن تنال أعجابه يحدث التفاعل بينها وبين الجمهور، ومن هنا يبدأ الحوار بين الممثلة والجمهور لمساعدتها فى مواجة المشكلة.

ــ أبجدية الرمز في العمارة المصرية ببيت المعمار

وفي الرابعة عصرا، تعقد في بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره الكائن بميدان القلعة، ورشة بعنوان “أبجدية الرمز في العمارة المصرية القديمة .. قراءة معاصرة”، تقديم دكتور أحمد عوض

يقدم فيها د. عوض تجربة علم العلامة والرمز - علم "سيميولوجيا - Semiotics" - في صياغة رؤية حداثية للعمارة والفنون المصرية القديمة، ويناقش إمكانية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استحداث صورة جديدة للعمارة والفنون المصرية القديمة.

ــ العصا والقبعة بجزويت الإسكندرية

وفي السابعة مساء، يستقبل مسرح الجراج بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، العرض المسرحي “العصا والقبعة”، حول السيرة الداتية للفنان العالمي تشارلي شابلن، ،في تصور مسرحي يجمع بين الحكي والتشخيص والغناء الحي.

العرض إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة - قصر ثقافة مصطفى كامل، تأليف وأشعار أسامة الهواري، ومن إخراج محمد الزيني.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ وضمن فعاليات نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، الفيلم المجري الروائي الطويل Ruben Brandt, Collector، أو “روبن براندت .. جامع التحف الفنية”، والفيلم إنتاج المجر عام 2018، وتبلغ مدة عرضه ساعة ونصف، وتدور أحداثه حول مختل نفسي يستأجر لصوص أعمال فنية لسرقة عدد من اللوحات التي تسيطر على أحلامه.