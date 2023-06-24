ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء: زيارة مودى لمصر تعطى "دفعة جديدة" للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

قال عدد من الخبراء إن زيارة مودي لمصر تعطي "دفعة جديدة" للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وإن الهند تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لصحيفة "ذا ناشونال" الناطقة بالانجليزية.

 

وسيتوجه السيد مودي إلى القاهرة اليوم السبت بعد زيارة استمرت أربعة أيام للولايات المتحدة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومجموعة مختارة من الوزراء رفيعي المستوى وأعضاء الشتات الهندي.

 

وقالت الصحيفةإنه  من الناحية الثقافية من المتوقع أيضًا أن يزور مسجد الحكيم الذي تم تجديده في القرن الحادي عشر.

 

ستكون زيارة السيد مودي الي مصر هي الأولى له على الإطلاق ، فضلاً عن أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى مصر منذ عام 1997

 

 قال أنيل تريجنيات ، الدبلوماسي السابق الذي عمل سفيراً في ليبيا والأردن ، لصحيفة ذا ناشيونال إن كل رئيس وزراء من مصر تقريباً، قد زاروا الهند.

 

وقال تريجنيات: "تعتبر مصر الهند شريكًا جيوستراتيجيًا ، لكن علينا الانتقال أكثر إلى الاقتصاد الجغرافي، مضيفًا أن مصر هي أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ، والهند هي أكبر دولة هنا، وعلينا أن نواصل العمل مع دول المنطقة من أجل مصلحتنا ".

 

وتأتي زيارة مودي بعد ستة أشهر تقريبًا من زيارة السيسي لنيودلهي كضيف رئيسي في احتفالات الهند باليوم الجمهوري 74 في يناير.

 

وصفت وزارة الشؤون الخارجية الهندية العلاقة التاريخية بين البلدين بأنها "ودية" وتتميز بروابط ثقافية واقتصادية وروابط عميقة الجذور بين الشعوب.

 

وتعززت العلاقات الثنائية في العقود القليلة الأولى بعد استقلال الهند في عام 1947، فمنذ تشكيل الحكومة في عام 2014 ، شدد مودي على سياسة خارجية غير منحازة وركز على تحسين العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القوى العالمية.

 

كما دعت الهند مصر ، إلى جانب عمان والإمارات العربية المتحدة ، لحضور قمة مجموعة العشرين في سبتمبر كضيوف خاصين.

قدمت نيودلهي العام الماضي 61500 طن من القمح إلى مصر بعد توقف مفاجئ في شحنات القمح من أوكرانيا نتيجة الغزو الروسي. كانت أكبر شحنة للهند على الرغم من فرض حظر على صادرات القمح.

 

وقال التقرير إن مصر بالنسبة للهند ، شريك حاسم، لأنها أكبر دولة في العالم العربي ، واقتصاد رئيسي وأحد شركاء نيودلهي التجاريين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

سجلت التجارة الثنائية بين نيودلهي والقاهرة 7.26 مليار دولار في العام المالي الماضي بزيادة 60% خلال الفترة 2020-2021.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرق الأوسط الناطقة بالإنجليزية ذا ناشيونال صحيفة ذا ناشيونال صحيفة ذا ناشونال عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

كنزى بنت عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

مصطفى بكرى يكشف تفاصيل اللقاء الذى جمع محمد مرسى بالفريق السيسى بقصر القبة

البيت الأبيض: واشنطن تتوقع تتبع الهند سقف أسعار النفط الروسى لمجموعة السبع

5 أخطاء رئيسية سبقت الانفجار الداخلى الكارثى لغواصة تيتان

وفاة شاب وإصابة فتاة فى حادث سير مروع بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة : إفريقيا هي بؤرة الإرهاب في العالم؟

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية