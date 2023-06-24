خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

كشف جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، مدى صحة قرارات طارق مجدي حكم مباراة الزمالك وفاركو التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، في إطار دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز على فاركو بثلاثة أهداف لهدف، ليتأهل الفريق الأبيض إلى الدور ربع النهائي.

وقال جريشة في تصريحات تليفزيونية " الكرة لا ترتق إلى ركلة جزاء، تدخل لاعب فاركو على قدم أحمد سيد زيزو لا يجعله يسقط".

وأضاف " من الواضح أن اللاعب سقط وقفز عندما علم أن المدافع سيحتك به".

وتابع " كان من المفترض أن يتدخل حكم الفيديو ويتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة ومنح زيزو بطاقة صفراء".

وعن إلغاء هدف الزمالك، كشف " قرار صحيح من حكم المباراة لوجود حالة تسلل على مصطفى شلبي لاعب الزمالك".