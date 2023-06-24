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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكري لـ "الشاهد": أعضاء النيابة العامة استقالوا في عهد مرسي للحفاظ على استقلاليتهم

الكاتب الصحفي مصطفى
الكاتب الصحفي مصطفى بكري

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن أعضاء النيابة العامة استقالوا في عهد مرسي للحفاظ على استقلاليتهم.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن هذه المواقف هي حفاظ على استقلالية النيابة العامة، والتي لم تعجب الإخوان، ولذلك أحضروا الميليشيات لفض اعتصام الاتحادية، وكان القائد العام عبدالفتاح السيسي يشاهد الموقف وطلب من محمد مرسي أن تهدأ الأمور وأن يرتب لحوار مع جميع القوى السياسية، وخرج بيان في 8 ديسمبر حذر فيه من انهيار مؤسسات الدولة وطلب من كل القوى الجلوس على مائدة واحدة.

وتابع: "في هذا الوقت اجتمع مكتب الإرشاد وطلب بإلغاء الأمر، وتأجيل الأجتماع، لوقت آخر، وفي هذا الوقت اتصل محمد مرسي بالفريق السيسي وقال له إن الجماعة لم توافق على الاجتماع لذلك تم تأجيله، ومرت الأحداث إلى أن جاء يوم 23 نوفمبر وأصدر القائد العام للقوات المسلحة بعد تصريحات المرشد العام بدخول أهالي من غزة لسيناء، وقال بالنص (فيها إيه لما إخوانا من غزة يقعدوا في سيناء وينصبوا خيام).

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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