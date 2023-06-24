بكرى: القائد العام حذر خيرت الشاطر بأنه سيسحق الجميع حال المساس بالشعب

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه في يوم ٢٣ يونيو، كان يوجد ندوة تثقيفية خامسة في هذا التوقيت، وكان الذي يلقي المحاضرات بالندوة الدكتور عبد المنعم سعيد والدكتور محمود أبو زيد.

أحداث يونيو

وأكد بكري، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة الدكتور عبد المنعم سعيد كان لها أثر كبير للغاية، وكان يتحدث عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأن الأمن القومي المصري في مأزق وغير مستقر.

وأضاف في حديثه، أنه بعد انتهاء الجلسة تحدث الفريق عبد المنعم التراس، بأنه يجب أن يكون هناك موقف للجيش لإنقاذ الوطن من الجماعة، معبراً:" بعد هذا الحديث قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنه سوف يعطي مهلة زمنية للجماعة قدرها أسبوع واحد لينتهي الأمر وأن يتم الاستجابة لمطالب الشعب المصري"

بيان الجيش

وتابع:" كلمات بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك كانت منتقاه بعناية، وكان هدفها حل هذه الأزمة سريعاً بين الإخوان والشعب، حتى لا تدخل البلد في حرب أهلية محتملة يوم ٣٠ يونيو".

واستطرد:" في اليوم التالي من يوم البيان اتصل سعد الكتاتني باللواء عباس كامل وطلب مقابلة القائد العام للجيش المصري، وتم الاتفاق على أن يحضر سعد الكتاتني مع خيرت الشاطر لإجراء المقابلة، وكان فيه موقف مبدأي من القائد بأن الجيش لن يسمح المساس بالشعب المصري، وهذا الاجتماع استمر ٥٠ دقيقة فقط، منهم ٤٥ دقيقة تحذيرات من خيرت الشاطر للجيش، ولكن كان رد القائد العام متمثل في لا للتعنيف، لن نسمح بالمساس، أي حد هيعمل حاجة هنسحقه من على وجه الأرض ".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي