مديرته انتحلت صفة طبيب.. "العلاج الحر" يُداهم مركزًا لعلاج السمنة بالبحيرة

نفذ فريق العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني، بالاشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، وبالتنسيق مع رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيرة، حملة مكبرة للرقابة على العيادات الطبية المختلفة والتأكد من صلاحيتها وتوافر الشروط الخاصة بمزاولة المهنة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مواطنة حاصلة على بكالوريوس علوم، تُدير عيادة تغذية علاجية تحت مسمى مركز علاج “سمنه - نحافه - تنسيق قوام” دون أى ترخيص لمزاولة المهنة، وتبين من المعاينة أن المركز غير مرخص، كما عُثر بداخله على أجهزة خاصة بعلاج تفتيت الدهون، وأدوية (أمبولات) تستخدم للحقن تحت الجلد.

وتم التحفظ على المضبوطات التى تم ضبطها داخل المركز تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وبتوجيهات من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت الصحية الخاصة، والتوجيهات بتتبع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمرضى، وبعدم علمهم بالقوانين المنظمة لممارسة مهنة الطب.