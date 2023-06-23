مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث سير على طريق الواحات

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 8 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق الواحات القادم من محافظة الفيوم.

تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات القادم من محافظة الفيوم، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف الجهات الأمنية.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش المرور وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.