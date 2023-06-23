ads
الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث سير على طريق الواحات

جثة
جثة

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 8 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق الواحات القادم من محافظة الفيوم.

تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات القادم من محافظة الفيوم، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف الجهات الأمنية.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش المرور وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

الأكثر قراءة

وفاة شاب وإصابة فتاة فى حادث سير مروع بالتجمع

الفنانة ياسمين أيمن: أنا بخير وشائعة وفاتى بسبب تشابه أسماء

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

لليوم الثالث.. انقطاع مياه الشرب بشكل كامل عن كافة منازل محافظة بورسعيد

مَن هى الفنانة ياسمين أيمن التي ارتبط اسمها بحادث التجمع؟

عميد سابق بالأزهر: التحايل على نظام الدولة فى الحج "حرام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتدى على مسيرة احتجاجية فى القدس