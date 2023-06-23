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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفي بكري لـ "الشاهد": العنف الإخواني أشعل المشهد خلال اعتصام الاتحادية

مصطفي بكري
مصطفي بكري

أدلى الكاتب الصحفي مصطفي بكري، بشهادته الخاصة عن ثورة 30 يونيو، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العاشرة على معركة الخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال “بكري” خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المصريين خرجوا معلنين رفضهم للإعلان الدستوري، واستمرار حكم الجماعة، ورفعوا شعار "ارحل".

وتابع: “شاهدنا جميعًا هذا الزحف الجماهيري الكبير، والذي أجبر مكتب الإرشاد على عقد اجتماع عاجل في اليوم التالي، وانتهوا إلى تكليف محمد البلتاجي وأحمد المغير وعدد من القيادات الإخوانية بتولي مسئولية فض اعتصام الاتحادية، لتبدأ عمليات فض الخيام والاعتداء على المتظاهرين، زخلالها تعرض أكثر من 49 مواطن ااتعذيب أمام قصر الاتحادية”.

واضاف أن الفريق عبد الفتاح السيسي حينها، حذر من الاعتداء علي المتظاهرين وطالب بحمايتهم، وطلب من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وقتها، بذل كل الجهود الممكنة لحماية المتظاهرين ومواجهة أعمال العنف الإخوانية.

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