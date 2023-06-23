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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يتقدم على فاركو بهدفين في الشوط الأول

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام فاركو بالتقدم بهدفين دون رد في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 ومصطفى شلبي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط.

أحداث الشوط الأول

وكان محمود حمادة أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحي بصعوبة لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة العاشرة شيكابالا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس شيكا بقبضة يده.

وسدد أحمد فتوح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة بالدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

واحتسب الحكم طارق مجدي ركلة جزاء بعد عرقلة زيزو من اللاعب أحمد عوض داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 20 من ركلة جزاء عن طريق أحمد سيد زيزو.

وأجرى فاركو تبديل أول في الدقيقة 35 بنزول أحمد شريف بدلا من رزقي حمرون.

في الدقيقة 42 عمرو جمال أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء في اتجاة أحمد شريف ولكن أمسك بها الحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 44 محمود حمادة سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة رائعة قبل أن يسدد الكرة بباطن القدم رائعة على يسار حارس فاركو.

الزمالك الزمالك مع فاركو فاركو كاس مصر أحمد سيد “زيزو مصطفي شلبي

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