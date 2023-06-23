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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد كارثة تيتان.. أستاذ طب نفسي: حب المغامرة نوع من الاضطرابات الشخصية

الغواصة تيتان
الغواصة تيتان

قال الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي، إن البعض يعتقد أن الأثرياء الذين كانوا على متن الغواصة تيتان إمام  مجانين أو أغبياء، لكن الحقيقة أن الشخصية المحبة للمغامرة تعاني من نوع من أنواع اضطرابات الشخصية، ولها عامل بيولوجي.

حب المغامرة له عامل بيولوجي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الأشخاص المحبون للمغامرة عندهم هرمون سيروتونين عالي جدًا، تم اكتشاف نسبة ارتفاعه عند إجراء أبحاث علمية على الأشخاص الذين توفوا أثناء القيام بمغامرة".

وأردف: "بيفكروا غيرنا، الإحساس بالسعادة غيرنا، الشخص المغامر مستعد يقعد 20 سنة يشتري يا نصيب، ويخسر، لأن عقلياتهم بيلولوجيا وعضويا غيرنا".

وأوضح أن من بين من كانوا على الغواصة تيتان، مستكشف فرنساوي عمره 77 سنة، خرج معاش من البحرية الفرنسية في عمر 41 سنة، خلال 37 سنة، نزل 37 مرة عند موقع حطام السفينة تيتانك.

وأردف: "البعض بعد أيصل لتحقيق الشبع من المال والجاه والسلطة بيفكروا تفكير بعيد المنال، يحب يجرب تجربة جديدة، يذهب في رحلات بعيدة".

تيتان غواصة تيتان الاضطرابات الشخصية اخر النهار

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