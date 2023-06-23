صحة الدقهلية: تنظيم 3 دورات تدريبية حول التفتيش والتغذية العلاجية والأورام

نظمت إدارة الصيدلة بالتنسيق مع إدارة التدريب 3 دورات تدريبية حول التغذية العلاجية والأورام و التفتيش الصيدلي الحكومي بإجمالي 120 متدربًا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وإشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة أشواق السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة

تضمنت الدورة الأولى تدريب مفتشي الصيدلة الحكوميين الجدد على القوانين وطرق التفتيش فضلا عن أساليب التخزين الجيد للأدوية والتموين الدوائي ومراقبة العهد وما يترتب عليه من متابعة طلب الأدوية من هيئة الشراء الموحد.

وقد قام بالتدريب مدير التفتيش الحكومي السابق بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة الدكتورة مها إدريس والدكتور محمود الليثي مدير إدارة التفتيش الحكومي بالادارة المركزية لشئون الصيدلة حاليًا.

كما نظمت الإدارة في إطار تعليمات وكيل الوزارة بالتوسع فى إنشاء قسام التغذية العلاجية والأورام بالمستشفيات التابعة للصحة دورتين حول دور الصيادلة في التغذية العلاجية وبرامج علاج الأورام.

واشتملت الدورتان التدريب على وضع الخطـة العلاجية، ومراجعة الجرعات الدوائية، ومراقبة التفاعلات الدوائية بين الأدوية المختلفة، والتثقيف الدوائي للمريض.