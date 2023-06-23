عمرو جمال وحمرون يقودان هجوم فاركو أمام الزمالك

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو، التشكيل الذي يخوض مباراة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع فاركو على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى هذا الدور بعدما تخطى عقبة بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32.

في حين تأهل فاركو إلى ثمن النهائي بعد الفوز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد.

وجاء تشكيل فاركو أمام الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا- كينجسلي سوكاري- عبد الله بكري- أحمد البحراوي- أحمد عوض

خط الوسط: أحمد الصغيري- محمود حمادة- شكري نجيب.

خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال.