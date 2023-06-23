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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد ميناء السلوم البري بعد تطويره

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، ميناء السلوم البرى، وذلك بعدما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اعمال التطوير عبر الفيديو كونفرانس الأسبوع الماضى كبوابة  مصر الغربية مع اهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال إفريقيا. 

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جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح نائبًا عن اللواء محمد السوسي مدير منفذ السلوم البري والعميد عبدالغني السماحي رئيس مدينة السلوم وعدد  من القيادات التنفيذية بمطروح. 

وتفقد محافظ مطروح عدد من أقسام الميناء المطور منها الثلاجات بعدد 24 ثلاجة كبيرة  والمخازن بعدد 10 مخازن حيث استمع لشرح حول اعمال التطوير التى تمت على مساحة 285 فدانًا بهدف تيسير وسرعة حركة النقل والتجارة  والأفراد مع توفير التأمين اللازم ،مع  انشاء ورفع كفاءة 37 مبنى إداري وامني وذلك على أحدث مستوى وأجهزة تكنولوجية. 

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كما تضمنت اعمال التطوير مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلت بطول 155 ألف متر، بما يخدم التوسع في حركة التجارة ويوفر مزيد من فرص العمل، ويجرى العمل بالمنفذ من خلال ثلاث مسارات وهي مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم  ومستقبل التجارة البينيةكمسار متصل إلى الصالة وانهاء الاجراءات (المرور، الجماراك. الجوازات) ومسار للسيارات الملاكي ومسار للافراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة، بما يسرع عبور الافراد خلال ساعة والشاحنات خلال ساعتين.

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ويسع ميناء السلوم البري مزيد من السيارات وساحة انتظار لعدد 1000 سيارة ملاكى ونقل  ،بالإضافة إلى  مسار منفصل طريق للطوارئ من اسعاف واطفاء وvip، وعمل منطقة امنية بها اجهزة كشف وفحص خارج المنفذ وتعقيم جميع السيارات قبل دخولها للمنفذ،مع تامين المنفذ باحهزة exry وكاميرات مراقبة، وكذلك إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730 م٣/ يوم. 

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وأشاد محافظ مطروح بجهود تطوير ميناء السلوم البري في إطار اهتمام القيادة السياسية بمطروح والنهوض بالمشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرضها واجراءات تيسر إجراءات وصول الدخول والخروج من المنفذ في أقل وقت مما ييسر حركة الشاحنات والأفراد ومنع التكدس أو الازدحام.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفيديو كونفرانس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظ مطروح ميناء السلوم البري

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