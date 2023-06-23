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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأسماء.. اصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالبحيرة

اصابة 5 أشخاص
اصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة “ميكروباص” على طريق " القاهرة - إسكندرية" الصحراوي، بعد مدخل مدينة السادات الكيلو 132 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بانقلاب سيارة “ميكروباص” أسفر عن إصابة 5 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لموقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة كل من “أشرف علي السيد، 52 سنة، محمد عبده جاد الرب، 28 سنة، حسن جمال السيد، 30 سنة، يوسف عبد الله محمد عبد الله، 17 سنة، عيد عبد الله الطاهر، 39 سنة”، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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