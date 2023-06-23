بيان رسمي من اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي بعد رحيلها

أصدرت اللجنة المؤقتة التي كانت تدير النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا بعد رحيلها عن النادي بموجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، قد أصدرت حكمًا بإلغاء قرار تشكيل اللجنة.

وقال المجلس المؤقت في بيان رسمي: “إيمانا من اللجنة القائمة على إدارة النادي الإسماعيلي بأن جماهيره هم أصحاب الحق الأصيل في معرفة ما يدور داخل أروقته بصفتهم الملاك الحقيقيين له فانه كان لزامًا عليها وضع كافة الأمور تحت بصرهم خاصة في هذه الآونة الحرجة”.

وأضاف: "من صدر لصالحه الحكم كشف عبر وسائل الإعلام أنه لن يُنفذ إلا بعد الاطمئنان على أحوال الفريق وضمان استمراره في الدوري".

وتابع: "تنفيذ اللجنة الحكم في ذلك الوقت ذريعة للتنصل من كافة مسؤولياتها في النهاية".

واستمر: "من صدر له الحكم تجاهل تصريحاته السابقة بتسليم الصيغة التنفيذية للجهة الإدارية يوم الإثنين الماضي، ونحن نحترم أحكام القضاء ونعلن انقطاع صلتنا بالنادي".

وكشف المجلس عن عمله خلال الساعات الماضية، على صرف جزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل المباراة مع رصد مكافآت نقدية فور انتهاء مباراة أسوان التي ستقام يوم 29 يونيو الجاري، بالإضافة إلى صرف رواتب العاملين.

وأتم البيان: "المجلس لم يقم ببيع أي لاعب بالفريق ولم نبرم أي صفقات، ونطالب الجماهير بمساندة الإسماعيلي في تلك الظروف الأسوأ في مسيرته".