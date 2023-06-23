الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عالم بالأوقاف: حسنات الحرم تُضاعف لمئة ألف ضعف (فيديو)

الشيخ أحمد مكي
الشيخ أحمد مكي

قال الشيخ أحمد مكي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الرسول  صلى الله عليه وسلم، عندما سئُل عن الحج قال "كلُّ خطوةٍ يخطوها أحدُكم إلى الصلاةِ، يُكْتَبُ لَهُ بها حسنةٌ، ويُمْحَى عنه بِها سَيِّئَةٌ"، مؤكدًا أن الحسنة في الحج حسنة من حسنات الحرم، وحسنات الحرم تضاعف لمئة ألف ضعف، كذلك سائر الأعمال الصالحة.

وأضاف “مكي”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه هكذا كل عمل من الأعمال التي يفعلها الحاج، ومن ورائها مقصد، فينبغي أن يلتفت الشخص إلى هذا المقصد، ولا يقف فقط عند الأعمال الظاهرة أو ما يخص العبادة كأنه لا روح فيها.

وأوضح "مكي"، أن الله طالب المؤمنين بأن يتزودوا بالتقوى، وهو أهم الاستعدادات لأداء فريضة الحج، وعلى الحاج إدراك أن هناك سفر أكبر إلى الدار الأخرة، وهذه الدار السفر إليها لا يمكن أن يكون بدون زاد، لأنه سفر طويل، فإذا ذهبت إلى هذا السفر الطويل بدون زاد، لتعرضت للخسران المبين".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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