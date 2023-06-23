باحث سياسى: أوروبا لا تريد للدول النامية أن تتفوق

أشاد عمر المرابط، باحث في الشؤون السياسية، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة باريس من أجل ميثاق مالي جديد، عندما تحدث عن الهجرة وقال بأن العديد من الأفارقة يفرون إلى أوروبا لأن هناك اقتصاد قوي وعيش كريم، مؤكدًا أن قول الرئيس السيسي قول حسن، لافتاً إلى أن أوروبا لا تريد للدول النامية بصفة عامة أن تتفوق عليها ولذلك فهي تتركها تحت سيطرتها وليس ن مصلحتها أن تتقدم هذه الدول، خاصة وأنها تحتوي على موارد طبيعية ضخمة تفتقدها أوروبا.

وأضاف المرابط خلال مداخلة عبر سكايب لفضائية القاهرة الإخبارية، أن الدول الغنية تريد لهذه الدول النامية أن تتقدم بشكل ربما يحفظ ماء وجهها ثم يحد من تدفق الهجرة نحو الشمال والدليل على ذلك سداد الديون.

وأوضح الباحث في الشؤون السياسية، أن الفوائد التي تؤديها الدول النامية للدول الغنية لسداد ديونها، هي أكثر من الأموال التي يضخها الغرب لمساعدة هذه الدول، فلو قام الغرب فقط بتخفيض الفوائد على الدول النامية لتنفست وتنفس اقتصادها.