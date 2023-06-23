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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يكشف مستجدات انتخابات المجالس المحلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش قانون الإدارة المحلية تمهيدا لإعداد انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأوضح أن الحوار الوطني يحتوي على 70 جلسة استمتاع والتي ستتم بالتنوع، ويشارك فيها ممثلو عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمستقلين، وهذا الأمر يثري المخرجات، مشددًا على أن الحوار الوطني سيسعى إلى الخروج بنظام انتخابي فيه قدر من التوافق، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستظهر معالمها قريبا وسترى الانتخابات قريبًا.

فيما تفقد شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الجمعة، يرافقه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمفعلة مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، لرصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقًا للقانون.

وأكد محافظ الإسماعيلية حرص الدولة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

تلا ذلك تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والمعني بتلقي طلبات وشكاوى المواطنين، وتوجيهها إلكترونيًا للجهات المختصة لسرعة حل المشكلات وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال بشارة إن محافظة الإسماعيلية كان لها السبق في إنشاء الدليل الموحد للرسوم والمستندات للخدمات المقدمة بحيث تكون الرسوم المدفوعة في أي موقع موحدة على جميع الخدمات في جميع المراكز.

ومن الجدير ذكره، أن عدد المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة 11 مركزًا تقدم 123 خدمة إلكترونية للمواطنين بالإضافة إلى سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بكافة أنحاء المحافظة وذلك وفق خطة عمل شهرية موضوعة مسبقًا.

وتم استحداث خدمة الرسائل القصيرة sms لمعرفة خطوات تلقي الخدمات الإلكترونية المختلفة علاوة على تفعيل خدمة الشباك الواحد، هذا إلى جانب شاشة تعمل بخاصية التفاعل مع المواطن ومزودة بخدمة الإشارة، لتقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر.

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