الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقبال بالورد والهدايا.. أسرة "جوارديولًا" فى جولة بين معالم "أم الدنيا" (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يزور مصر حالياً، الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، في زيارة خاصة تستمر لأسبوع، لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وأشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانية، والتى شهدت نمواً كبيراً في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

ووصل بيب جوارديولا وأسرته، لمطار القاهرة، مساء أمس، على متن إحدى الرحلات الجوية الإسبانية، وكان فى استقباله نسرين عثمانلي، مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورد والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي.

وبدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته على مأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة على الأهرامات، وقد كان فى استقباله أحمد علي، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأستاذة نرمين حنفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث رحبوا بهم وبأسرته، وتم إهداؤهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون، والذى أبدى إعجابه الشديد به.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.

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بيب جوارديولا المدرب الإسباني مانشستر سيتى الاسواق السياحية ترويج السياحي

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