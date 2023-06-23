ممثل "صوت الشعب": الحوار الوطنى تأكيد لقدرتنا على مواجهة الأزمات العالمية

قال المستشار علي فوزي البري، أمين عام حزب صوت الشعب بكفرالشيخ، على هامش جلسة الحوار المجتمعي في جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني، إن الحوار الوطني بمثابة بارقة أمل في تغير العديد من الأزمات التي تواجه المجتمع، سواء على الصعيد السياسي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو الصناعي، أو التجاري.

وأضاف "البري" أن المجتمع المصري كان بحاجة إلى حلول للأزمات التي تواجهه مؤخرًا، مضيفًا أنه في الجلسة تحدث عن المبادرات التي دُشنت في كفرالشيخ من أجل حماية البيئة الزراعية الصناعية في البلاد، منوهًا: إننا نعمل على الوصول للاكتفاء الذاتي من السلع والمواد الأساسية حتى نشعر بالاستقرار.

https://youtu.be/n6-4XWCo2BM