الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ممثل "صوت الشعب": الحوار الوطنى تأكيد لقدرتنا على مواجهة الأزمات العالمية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار علي فوزي البري، أمين عام حزب صوت الشعب بكفرالشيخ، على هامش جلسة الحوار المجتمعي في جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني، إن الحوار الوطني بمثابة بارقة أمل في تغير العديد من الأزمات التي  تواجه المجتمع، سواء على الصعيد السياسي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو الصناعي، أو التجاري.

وأضاف "البري" أن المجتمع المصري كان بحاجة إلى حلول للأزمات التي تواجهه مؤخرًا، مضيفًا أنه في الجلسة تحدث عن المبادرات التي دُشنت في كفرالشيخ من أجل حماية البيئة الزراعية الصناعية في البلاد، منوهًا: إننا نعمل على الوصول للاكتفاء الذاتي من السلع والمواد الأساسية حتى نشعر بالاستقرار.
https://youtu.be/n6-4XWCo2BM 

الحوار المجتمعى الحوار الوطنى الاسبوع الرابع الصعيد السياسي المحافظات الصناعية تطوير الزراعة عضو مجلس أدارة شباب كفر الشيخ

مواد متعلقة

حمدي أحمد: القطاع التعاوني في مصر يعاني من تحديات

حوارات «البوكر».. الروائى الجزائرى الصدّيق حاج أحمد: الرواية للمعرفة وليست للمتعة فقط

مقررو لجان «المحور السياسى»: «نسعى لمخرجات قابلة للتنفيذ»

خارطة طريق للمستقبل| سياسيون: توجيهات الرئيس بدراسة مقترح الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات إرساء لدعائم الديمقراطية

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

النائب محمد زين الدين: ‬مجموعات‭ ‬الدعم‭ ‬ستكون بمثابة البديل‭ ‬القوى‭ ‬للدروس‭ ‬الخصوصية

الأحزاب تتأهب لانعقاد الحوار الوطنى: رؤى توافقية لبناء الجمهورية الجديدة

خالد ميرى فى ندوة «الدستور»: زيادة الموارد المالية لنقابة الصحفيين لتوفير خدمات بجودة عالية

الأكثر قراءة

جوارديولا أمام الأهرامات.. تفاصيل جولة مدرب مانشستر سيتي السياحية في مصر

الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مطلع 2023 في البورصة العالمية

اليابان تسجل أول وفاة فى العالم بـ"فيروس أوز"

العثور على جثة شاب داخل صندوق تروسيكل فى نجع حمادى بقنا

حبس 3 متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد

نصبت على مواطنين فى تأشيرات الحج.. تجديد حبس مستريحة الغردقة 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين