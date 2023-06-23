الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون مع كينيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتى المجالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، في باريس، الرئيس الكيني ويليام روتو، على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بلقاء أخيه الرئيس الكيني مجدداً بعد اللقاء الأخير في لوساكا، خلال حضور قمة "الكوميسا" الشهر الجاري، مؤكداً التقدير للعلاقات الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الرئيس روتو عن تقدير بلاده العميق لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر، مؤكداً حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، ومثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً مستجدات الأوضاع في السودان، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف إيجاد حل للأزمة في السودان، يحقق التهدئة ووقف إطلاق النار، ما يجنب الشعب السوداني الشقيق التداعيات الإنسانية للاقتتال، ويدعم مسار الحوار السلمي ودفع العملية السياسية.

التبادل التجاري البلدين الشقيقين التعاون الثنائي بين البلدين التمويل العالمي الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدور المحورى الشعب السوداني المستشار أحمد فهمي

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