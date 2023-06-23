فيتوريا يرفض عشوائية اتحاد الكرة ويطلب مباريات ودية قوية للمنتخب

طالب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مسئولى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بضرورة الاتفاق على مباريات ودية قوية لمنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، بهدف الاحتكاك القوى قبل خوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل ومن بعدها التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأبدى فيتوريا خلال جلسة مع حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، استياءه من طريقة الجبلاية فى الاتفاق على المباريات الودية، والتى تتم بطريقة عشوائية دون التخطيط لها مبكرًا، مما يجبر الجهاز الفنى على القبول بمواجهة منتخبات ضعيفة بسبب ضيق الوقت، كما حدث فى الودية الأخيرة أمام جنوب السودان، التى تم الاتفاق عليها قبل انطلاق المعسكر بأيام قليلة بعد فشل الجبلاية فى الاتفاق على مباراة قوية.

وأكد فيتوريا لحازم إمام، أنه لن يخوض مباريات ودية ضعيفة، مثل ودية جنوب السودان مجددًا، ومن قبلها ليبيريا والنيجر.

وشدد مدرب الفراعنة على ضرورة خوض مباريات ودية مع المستويات الأعلى والأقوى فنيًا، لتجهيز المنتخب لبطولة أمم إفريقيا التي يسعى لحصد لقبها بعدما جاء وصيفًا فى النسحة الأخيرة.

وحقق المنتخب الوطنى الفوز على نظيره الغينى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024، قبل أن يلتقى وديًا مع جنوب السودان فى المباراة التى أقيمت فى القاهرة وانتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيفة، منحت فيتوريا مزيدًا من التوفيق وتحقيق الأهداف المطلوبة خلال معسكر يونيو.

فى الوقت نفسه طلب فيتوريا عقد اجتماع مع عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات بهدف تنسيق أجندة المباريات والارتباطات في الفترة المقبلة، خاصة وأن الموسم المقبل سيشهد ارتباطات كثيرة في بطولة أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم.