ضبط عنصر إجرامى بحوزته هيروين فى السحر والجمال

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها في منطقة السحر والجمال عن ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.