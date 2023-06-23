الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نصبت على مواطنين فى تأشيرات الحج.. تجديد حبس مستريحة الغردقة 15 يومًا

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، تجديد حبس المتهمة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"مستريحة الغردقة"، بالنصب على المواطنين وتسفيرهم لأداء فريضة الحج بتأشيرات زيارة مقابل مبالغ مالية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، ألقت القبض على "ي. ع. ه"، تبلغ من العمر 37 عامًا، بتهمة النصب على المواطنين بعدما جمعت منهم مبالغ مالية لتنظيم رحلات حج من خلال تأشيرات زيارة وليست تأشيرات حج وتحرر محضر رقم 12888 لسنة 2023 جنح قسم أول الغردقة.


نصبت عليهم في تأشيرات الحج.. القبض على مستريحة الغردقة 

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول الغردقة بالبحر الأحمر، مجموعة بلاغات من المواطنين يتهمون إحدى السيدات بالنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية تراوحت بين 75 و200 ألف جنيه عبر أحد مكاتب السياحة الوهمية بالغردقة لتسفيرهم للسعودية لأداء فريضة الحج هذا العام وتبين أنهم وقعوا ضحايا للنصب.

وأكد المجني عليهم في البلاغات المحررة منهم ضد المتهمة، بمحاضر قسم شرطة أول الغردقة، أنهم دفعوا أموالهم لها بهدف أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام، وتم الحجز لهم على رحلة الطيران، وتم إنهاء إجراءات السفر، إلا أنهم فوجئوا فور وصولهم مطار جدة السعودي بأن التأشيرة التي حصلوا عليها، ليست تأشيرة خاصة بالحج، وقامت السلطات السعودية بإعادتهم إلى مصر مرة أخرى، وأنهم وقعوا ضحية النصب.

وطالب المجني عليهم الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بسرعة القبض على السيدة المتهمة بالنصب عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وإحالتها للنيابة والمحاكمة، واستعادة أموالهم التي تحصلت عليها عن طريق النصب عليهم، دون الحصول على الخدمة، وتم إحالة المتهمة للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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