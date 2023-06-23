الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر هيروين وشابو في القاهرة

هيروين
هيروين

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعيّ (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها في نطاق مديرية أمن القاهرة عن ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس الشابو - مبلغ مالى- هاتف محمول).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إتجار فى المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة الأمن الوطنى- الأمن العام الأمن الوطني الامن العام العناصر الإجرامية

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