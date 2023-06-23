الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تضبط 1881 قضية

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1881) قضية متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.