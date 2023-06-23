الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 19 كيلو حشيش وهيدرو بحوزة 4 مسجلين في الدقهلية

حشيش
حشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها في نطاق مديرية أمن الدقهلية عن ضبط (4 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام – طبنجة – خزينة–عدد من الطلقات لذات العيار -مبلغ مالي–4 هاتف محمول- 2 سلاح أبيض).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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