السعودية تستعين بوفد "بيطرى مصرى" لفحص لحوم الهدى والأضاحى

أوفدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعثة من ٣٠٦ أطباء إلى السعودية وذلك للمشاركة في الكشف على لحوم الهدي والأضاحي خلال موسم الحج هذا العام، ضمن التعاون المتميز بين مصر والسعودية في جميع المجالات.

وأكد الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس البعثة، في بيان للوزارة اليوم الجمعة، مراعاة اختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر، كون هذه البعثات تأتي لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصريين.

وقال صابر إن جميع أعضاء البعثة بخير وصحة جيدة، مضيفًا أنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصري على الدعم المقدم من البعثة.

وأوضح أنه يتابع من الأراضي المقدسة جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات والاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد.