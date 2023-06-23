أنشطة توعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل الشواطئ بالمحافظات الساحلية

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تنفيذ الأنشطة التوعوية بأضرار تعاطي المخدرات، والتي تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يحتفي به العالم في شهر يونيو من كل عام.

وبدأ الصندوق في تنفيذ الأنشطة التوعوية بشواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتستمر طوال فترة الصيف، واعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتم أيضًا تنفيذ الأنشطة فى شواطئ ومدن محافظات مطروح والإسكندرية، وبورسعيد ودمياط؛ لتوعية المصطافين وأسرهم على الشواطئ، من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم، وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض خاصة الشباب.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان مع توفير الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانًا وفي سرية تامة.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن المبادرة تستهدف أيضًا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023".

وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل احمرار العين المستمر، وعدم الاتزان، وقلة الاستيعاب، واللامبالاة، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالي من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

ولاقت الأنشطة التوعوية قبولًَا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم، حيث تفاعل معها الشباب، كما قام المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع مطبوعات على الشباب في ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطي المخدرات.