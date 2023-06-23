كرنفالات فنية وأنشطة أدبية.. احتفالات قصور الثقافة في عيد الأضحى وثورة 30 يونيه

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لاحتفالات عيد الأضحى المبارك واحتفالات ذكرى ثورة الـ30 من يونيه، بمجموعة من الكرنفالات الفنية، التي تجوب كافة محافظات الجمهورية، في تلك المناسبتين.

ومن المقرر أن تقدم الهيئة العديد من العروض الفنية، والفعاليات في كافة أقاليم مصر، لمشاركة الجمهور والمواطنين، احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، الذي يتواكب مع احتفالات الدولة بذكرى الـ30 من يونيه.

وتقدم الهيئة العديد من الأفلام السينمائية الجديدة في مبادرة سينما الشعب، بالمواقع الخاصة بها في المحافظات التي تندرج في المبادرة، كما أنها تقدم العديد من الورش الفنية، والحفلات لفرق الفنون الشعبية، في ميادين مصر.

وقدمت الهيئة خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث عقدت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد، محاضرة بعنوان "٣٠ يونيو ثورة شعب وحكاية وطن" تحدث بها الإعلامي حسام عفيفي، بمؤسسة رمسيس الإيوائية.

وقدم قصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، عدة ورش فنية مختلفة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، وفي ورشة الأشغال الفنية قامت الفنانة ميادة شيريت بعمل مجموعة من كروت المعايدة بمشاركة الأطفال باستخدام ورق الكانسون الملون، الفوم جليتر الملون والألوان، وعمل الأشکال المختلفة التي توحي بمظاهر عيد الأضحى من خلال أفكار الاطفال الإبداعية، أعقبها ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، حيث شارك الأطفال بعمل رسومات فنية من وحي خيالهم لتنمية الخيال لديهم شملت موضوعات الاحتفال بعيد الأضحي المبارك والاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.