إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين في الفيوم

نشبت مشاجرة بالشوم والعصي بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الجمعة، أسفرت عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية بين أولياء أمور الأطفال إثر تعدي أحدهما على الآخر، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي، ثم استخدم الطرفان الشوم والعصي في التعدي على بعضهما البعض وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية قصر رشوان، بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.