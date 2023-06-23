الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

احتفالًا بعيد الأضحى.. مؤلفات روحانية للإنشاد الديني بمعهد الموسيقى الإثنين

عمر فرحات
عمر فرحات

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بعيد الأضحى المبارك، حيث تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلًَا بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة والنصف مساء الإثنين 26 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات منها فازوا بنيل الأماني للشيخ سيد موسى، يا رايحين عند النبي - روح الوجود لـ أحمد عبد الله، عليك صلاة الله لـ فريد الأطرش، قسمًا بنور المصطفى - قم بالليل - إلزم الباب للشيخ محمد عبدالله، ابتهال عن الحج من التراث الصوفي، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، التكبيرات من التراث الديني، يا رايحين للنبي الغالي لـ رياض السنباطي، حبيب الله يا خير البرية لـ جمال سلامة، لا إله إلا الله - أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي.. أداء ولاء رميح، بلال مختار، تامر ناجح، حسام صقر، طه حسين، أحمد حسن، حسام صالح، أحمد العمري.

وتأسست فرقة الإنشاد الديني على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وشاركت فى إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

26 يونيو الأضحي المبارك الابتهالات الأعمال الدينية الإنشاد الديني الأوبرا المصرية

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