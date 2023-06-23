بعد غدٍ.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى مادتى الجغرافيا والكيمياء

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) بعد غد الأحد، امتحان مادة الكيمياء لشعبتيّ العلوم والرياضة، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين غدًا السبت، الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب وطالبة، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب في الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب في الشعبة العلمية علوم، ونحو 98.6 ألف طالب في الشعبة العلمية (رياضيات).

فيما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قد عقد اجتماعًا يوم الإثنين الماضي مع مديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة والمشاكل التي واجهت رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد الوزير أن الامتحانات تسير بشكل منضبط هذا العام نظرًا للالتزام بكل الإجراءات المتبعة بشكل دقيق والتي تتضمن التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ووجود "الباركود" على ورقة الأسئلة.

ووجه الوزير رؤساء اللجان، بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة لأنه لا يعتد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة "البابل شيت"، وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أي كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

وطمأن الدكتور رضا حجازي، الطلاب على نظام التصحيح الإلكتروني لورقة إجابة "البابل شيت"، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر "سيستم" التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على "سيستم" التصحيح لمراجعة الإجابة، والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

كما أشار الوزير إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، هي مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تماما، والالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التي لها تراجم، مشددا على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالي)، موجها بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معًا.

ووجّه الوزير بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول - سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأي نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم في حالة وجود أي علاج أو أدوية يتم تناولها.