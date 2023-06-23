موتسيبي: قد نغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي

كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن المزيد من المعلومات والتفاصيل بشأن بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتي استحدثها «كاف» مؤخرًا.

وأكد موتسيبي، في تصريحات لشبكة «SABC Sport»، أن دوري السوبر سيغير وجه كرة القدم الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

وقال موتسيبي: «إنه أمر مهم للغاية، في أكتوبر من هذا العام ستنطلق بطولة دوري السوبر الإفريقي، نحن نعرف المواعيد ولكن بعض الرعاة الكبار يقولون إن تاريخ الدوري الممتاز في أوروبا لم يكن جيدًا، وإذا ربطت اسم البطولة بـ(السوبر) فستعطي دلالات سلبية».

وأضاف: «لقد تقدمنا بشكل جيد حتى الآن في التجهيز للبطولة، وبالطبع، قد نغير الاسم، لكن ما سيحدث بالفعل هو ما سنشهده في أكتوبر من هذا العام، عند افتتاح الدوري الأفريقي الممتاز، وسأستمر في استخدام الاسم حتى يحين الوقت لتغييره».

وستشهد النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي، مشاركة ثمانية أندية، هي: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وإنيمبا النيجيري.

وأشار موتسيبي، إلى أن إن هذه البطولة ستضمن أيضًا أموالًا إضافية للأندية المشاركة بها واللاعبين.

وقال رئيس «كاف»: «في جوهر ذلك، يجب التأكد من وجود المزيد من الموارد المالية، والمزيد من الاستثمار في ملاعب كرة القدم، والمزيد من الاستثمارات في الأكاديميات، والمزيد من الاستثمار في الشباب، والمزيد من الاستثمار في كرة القدم للأولاد والبنات، وكذلك المزيد من الأموال للاعبين، كرة القدم لها عمر قصير وقد قلت هذا على مدى العشرين عامًا الماضية. يجب على كل لاعب طوال فترة لعب كرة القدم أن يربح أكبر قدر ممكن من المال».