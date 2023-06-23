مسجلا خطر وراء سرقة دراجات الأطفال من مدينة 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين هما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهما بسرقة دراجة هوائية من أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة"، وأضافا ارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأوضحا تصرفهما في كافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه، وبحوزته كافة الدراجات المستولى عليها وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.