الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تعقد فعاليات المؤتمر السنوي السابع لخدمة فرح وعطاء في فايد

كنيسة
كنيسة

أقامت الكنيسة الكاثوليكية فعاليات المؤتمر السنوي السابع لخدمة فرح وعطاء، وذلك في الفترة من التاسع عشر، وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بفايد، تحت شعار "أنا رسالة فرح وسلام ورجاء وعطاء".

جاء ذلك بمشاركة الأب جورج جميل، المرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، والقمص جورج سليمان، والقمص مرقس لطفي، والأب يوحنا سعد، كما شارك أيضًا بعض مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية وهم الأخ مجدي حنا، والأخت فيفي سمعان.

تضمن المؤتمر عددًا من الفقرات المتنوعة، مثل صلاة القداس الإلهي، رتبة التوبة، الصلوات المختلفة، الألعاب الترفيهية، التي قام بها خدام الكنائس المختلفة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية، وذلك  بهدف توطيد علاقات المحبة الأخوية بين مسؤولي، وأعضاء الخدمة.

الإيبارشية البطريركية الألعاب الألعاب الترفيهية الأسرة المركزي الأب يوحنا سعد الأب جورج جميل التواصل الاجتماع الهدايا التذكارية

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