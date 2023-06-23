الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تحي ذكرى أول قداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 26 يونيو

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 26 يونيو 2023 بذكرى إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس.

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي، فأنه في 26 من يونيو سنة 1968 احتفلت الكنيسة بيوم افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة المقامة بدير الأنبا رويس المعروف قديما بدير الخندق والتي وضع فيها رفات القديس مار مرقس بعد عودته من البندقية وروما.

وتابع: “لهذه المناسبة أقيم في ذلك اليوم قاس حبري حافل رأسه البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 واشترك معه البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وعدد من مطارنة السريان والهند والأرمن الأرثوذكس وحضره الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا والكردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وكثيرون من رؤساء الأديان والمطارنة والأساقفة ورجال الدين مصريين وأجانب من مختلف بلاد العالم وعدد غفير من الشعب نحو ستة آلاف نسمة”.

وأضاف: “أثناء القداس كان الصندوق الذي يحوى رفات مار مرقس الرسول موضوعا علي مائدة في منتصف شرقية هيكل الكاتدرائية وظل هناك طوال القداس، وما أن انتهى القداس حتى نزل البابا كيرلس يحمل صندوق الرفات ومعه الإمبراطور وبطريرك السريان الأرثوذكس ورؤساء الكنائس في موكب كبير اتجه إلى مزار القديس مرقس المعد له تحت المذبح الرئيس، وأودع الصندوق في المزار في داخل المذبح الرخامي وغطي بلوحة رخامية كبيرة وعليها مائدة المذبح وهنا أنشدت فرق التراتيل بالتتابع ألحانًا مناسبة بلغات مختلفة تحية لمار مرقس الرسول باللغات القبطية والإثيوبية والسريانية والأرمنية واليونانية واللاتينية والعربية فكان يوما بهيجا من أسعد أيام كنيسة الإسكندرية”.

وكانت قد احتفلت  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية امس بذكرى استلام رفات مار مرقس مؤسس المسيحية في مصر بروما.

وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي “السنكسار” في مثل هذ1 اليوم من سنة 1684 للشهداء الأطهار الموافق السبت 22 من شهر يونيو سنة 1968، وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس وهو البابا 116 في سلسلة باباوات الكرازة المرقسية تسلم الوفد الرسمي الموفد من قبل البابا كيرلس السادس رفات القديس العظيم مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية والبطريرك الأول للكرازة المرقسية من يد البابا بولس السادس بابا روما في القصر البابوي بمدينة الفاتيكان.

إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس افتتاح الكاتدرائية المرقسية ا إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة الأرثوذكس الامبراطور هيلاسلاسي البطريرك مار إغناطيو البابا كيرلس السادس كاتدرائية المرقسية

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