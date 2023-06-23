الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفنانة عفاف رشاد: الرئيس السيسى جمعنا للحل الإيجابى من خلال الحوار الوطنى

الفنانة عفاف
الفنانة عفاف

قالت الفنانة عفاف رشاد، عضو نقابة المهن التمثيلية: "إنها المرة الأولي التي تشارك في جلسات الحوار الوطني، وأنها سعيدة بتلك المشاركة ولكن التعاون خلال النقاش الأهم في حل المشاكل لحلها بشكل إيجابي، وفكرة الحوار الوطني وطرح الأفكار شئ مهم جدًا، والرئيس السيسي جمعنا للحل الإيجابي".

وأضافت أن الرئيس السيسي أتاح الحوار الوطني لسماع أصواتنا وحلها بشكل كويس وهذا هو ما يسعي إليه الرئيس، وفكر الحوار فكرة جيدة ولأول مرة تحدث في مصر، وأصبح لدينا الحرية والرئيس أب لنا جميعًا.

وأكدت على أن بلدنا مصر هي أم الدنيا وجميع الشعوب تتعلم من المصريين الثقافة والفن، ونقوم بتصدير أفكارنا للخارج، ومصر هتفضل بالناس الطيبة الفاعلة.

انطلقت منذ قليل، رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.كما تناقش لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، على مدارس جلستين، أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
 

‏يذكر أن المحور المجتمعي الذي يضم 6 لجان فرعية، قد عقد في أولى جلساته، أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

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