بينها مناقشة كتاب "أيام فارقة" بمكتبة مصر العامة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مناقشة كتاب "أيام فارقة"، بمكتبة مصر العامة، أحد الأنشطة الفنية والثقافية لهذا اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي الخامسة عصرًا، تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع الجزء الثاني من كتاب "أيام فارقة.. حوارات الكشف والمكاشفة"، للكاتب جمال عنايت.

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ الخامسة مساء، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، أمسية سينمائية لعرض ومناقشة الفيلم الروائي الطويل In Alonely Place، أو "مكان معزول للموت"، من إخراج جوليان جيلبي، ويعقب العرض مناقشة حول الفيلم يقدمها ويديرها الناقد السينمائي دكتور سامح توفيق، والكاتب أحمد عرابي.

"مكان معزول للموت"، فيلم أكشن من إنتاج عام 1950، وتبلغ مدة عرضه 94 دقيقة، من بطولة: جلوريا جراهام، همفري بوجارت، كارل بنتون ريد، وروث وارن.

ــ حفل Egypsana Band بالحرية للإبداع

وفي السابعة مساءً، تحتضن قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حفل موسيقي فني بعنوان "شرقي وغربي"، والذي تحييه فرقة Egypsana Band، بمشاركة فناني الفرقة: أحمد السمان، أحمد الليثي، هيثم الكاتب، محمد منصور، صلاح بكر، وكريم زيدان.

في سياق متصل، يستقبل المسرح المفتوح بمركز إبداع بيت السحيمي، في الثامنة مساء، العرض المسرحي "جوه الصندوق"، من إخراج إسلام إمام.

ــ حفل فرقة أمل حياتي في قبة الغوري

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يستضيف مركز إبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالحسين، حفل فني تحييه فرقة "أمل حياتى" .

تحيي الحفل المطربة أمل إبراهيم، حيث تقدم مجموعة مختارة من أغانى الزمن الجميل من بينها: "أمل حياتى – حب إيه" لأم كلثوم، "على بالى" لمحمد عبد الوهاب، "اسمع قلبي" لماجدة الرومي، "هي الليالي كده" لميادة الحناوي، "احضنوا الأيام" لوردة الجزائرية، "تهجرني بحكاية" لفايزة أحمد،"بستناك" لنجاة الصغيرة.

ــ دينا الوديدي في عيد الموسيقى

وضمن فعاليات احتفالية المركز الثقافي الفرنسي بعيد الموسيقي، والذي يقام بحديقة الأزهر، تحيي الفنانة آسيا مدني، حفلًا موسيقيًا في الثامنة مساء.

يليها في التاسعة حفل آخر تحييه الفنانة دينا الوديدي، وباقة من أجمل ما قدمت من أعمالها الفنية والموسيقية.

ــ أنشطة مركز الجزويت الثقافي

كما ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في الخامسة ورشة بعنوان "تقنيات التعامل مع المشاعر والآخر لتقوية العلاقات"، وتقدمها الاستشارية النفسية مريم عطية صادق.

يليها في السابعة حفل موسيقي يحييه فريق "تيار" للموسيقى الميتالك.