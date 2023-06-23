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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى بكرى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون التدخل فى المؤسسة العسكرية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والإعلامي مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إنه عندما تسلم الفريق أول عبدالفتاح السيسي، منصب وزير الدفاع في 12 أغسطس 2012 في أول جلسة له مع محمد مرسي  قال له: "أنا لا إخواني ولا سلفي أنا ابن المؤسسة العسكرية".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مرسي كان يعتقد أنه سيقول له نعم ولكنه فوجئ برده، فقال له: "الدين هو الذي يتعرض للمخاطر"، مؤكدًا أنهم كانوا يريدون التدخل في المؤسسة العسكرية بعد محاولة استقطاب عدد من القيادات العسكرية والتي كانت تتواصل مع القيادة.

وتابع، أنه في احتفالات 6 أكتوبر فوجئت المؤسسة العسكرية أن كل الحاضرين هم قتلة السادات، وأن أبطال الانتصار غائبين حتى المشير طنطاوي وسامي عنان اللذان تم تعينهما مستشارين لمرسي لم يتم دعوتهما، موضحًا أن مرسي ظل يتجول بسيارة السادات بالاستاد وكأنه صنع الانتصار، وهذا ما أثر في نفوس الناس.

مصطفى بكرى التدخل المؤسسة العسكرية احتفالات أكتوبر قتلة السادات

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