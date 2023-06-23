الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكر لـ"الشاهد": السيسى فوجئ فى احتفالات أكتوبر أن الحاضرين هم قتلة السادات

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن احتفالات انتصارات أكتوبر في حكم مرسي كان يوما فارقا بالنسبة للمؤسسة العسكرية، حيث ‘ن الفريق أول عبدالفتاح السيسي فوجيء في احتفالات أكتوبر أن الحاضرين هم قتلة السادات، وأبطال الانتصار لم يحضروا.

 

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه حتى المشير طنطاوي والفريق سامي عنان اللذان تم تعيتهما مستشارين لمحمد مرسي لم يتم دعوتهما للاحتفال. 

 

وأوضح أن مرسي استمر في التجول بسيارة الرئيس السادات في احتفالات أكتوبر وكأنه هو صانع الانتصار، متابعا: "بدأنا نشوف ادعاءات وأكاذيب عن انتصارات أكتوبر ، وقد كان أمرًا مخجلًا". 

 

وأشار إلى أن كل ذلك أثر في نفسية الناس، وهي ترى أن الذين قتلوا السادات والذين حاولوا هدم مؤسسات الدولة هم المتواجدون.

 

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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