المنتخب الأوليمبى يؤدى أول تدريباته فى طنجة استعدادا للقاء النيجر

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مرانه الأول بمدينة طنجة، اليوم الخميس، استعدادًا للقاء النيجر فى أولى مبارياته بالمجموعة الثانية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، باستاد ابن بطوطة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تقام بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تدريب المنتخب جاء على ستاد ابن بطوطة الفرعي وهو أول مران رسمي تحت إشراف الاتحاد الإفريقي "كاف" والذي حضره وفد من لجان الأمن والملاعب بالبطولة، والتقى مع الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة والمنسق العام للمنتخبات، ومحمود حرب مدير المنتخب، واطمأن وفد الكاف على مران المنتخب.

جاء تدريب المنتخب متنوعًا تحت إشراف البرازيلي ميكالي المدير الفني، وشهد عودة قوية للنجم المتألق إبراهيم عادل والذي كان يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، وشارك إبراهيم عادل في التدريب بعد الاطمئنان التام على سلامته.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.