الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يؤدى أول تدريباته فى طنجة استعدادا للقاء النيجر

مران المنتخب الأوليمبي
مران المنتخب الأوليمبي

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مرانه الأول بمدينة طنجة، اليوم الخميس، استعدادًا للقاء النيجر فى أولى مبارياته بالمجموعة الثانية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، باستاد ابن بطوطة  في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تقام بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تدريب المنتخب جاء على ستاد ابن بطوطة الفرعي وهو أول مران رسمي تحت إشراف الاتحاد الإفريقي "كاف" والذي حضره وفد من لجان الأمن والملاعب بالبطولة، والتقى مع الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة والمنسق العام للمنتخبات، ومحمود حرب مدير المنتخب، واطمأن وفد الكاف على مران المنتخب.

جاء تدريب المنتخب متنوعًا تحت إشراف البرازيلي ميكالي المدير الفني، وشهد عودة قوية للنجم المتألق إبراهيم عادل والذي كان يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، وشارك إبراهيم عادل في التدريب بعد الاطمئنان التام على سلامته.  

ويشارك في البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.  

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.

المنتخب الأوليمبي بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة المنتخب الأوليمبي يؤدي أول تدريباته فى طنجة مران المنتخب الأوليمبي

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل هتاف "يسقط حكم المرشد" بجنازة عمر سليمان

نانسى عجرم برفقة والدها فى أحدث ظهور لها

مصطفى بكرى: مرسى قال لـ عبد المجيد محمود ابقى كلمنى قبل أى قرار

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل زوجة على يد زوجها فى الفيوم

المنتخب الأوليمبى يؤدى أول تدريباته فى طنجة استعدادا للقاء النيجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية