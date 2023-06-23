الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هربوا من اللحمة".. إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة قبل عيد الأضحى

إقبال كبير على محلات
إقبال كبير على محلات الفسيخ والرنجة

شهدت محال الأسماك المملحة بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء  الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين، وذلك على الرغم من أن أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى والذي يتوجه فيه المواطنون لشراء اللحوم ولكن هذا العام الوضع اختلف، حيث توافد الأهالي على محلات الفسيخ والأسماك المملحة والمدخنة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ترويجًا كبيرًا لمحلات الفسيخ والرنجة وتساؤلات كثير للمواطنين حول الأسعار، وتواصلت "الدستور" مع عدد من  المواطنين والتجار لمعرفة السبب.

قال عاصم الحمادي أحد تجار الفسيخ بمدينة السادس من أكتوبر، " هناك إقبال كثيف علي الفسيخ والرنجة منذ بداية الصيف ، وفي الفترة الحالية هناك هناك إقبال شديد قبل عيد الأضحى والوضع مختلف عن الأعوام الماضية كانت معظم محلات الفسيخ والرنجة في ركود في فترة عيد الأضحى ولكن يمكن الحر السبب"

وأضاف :" الإقبال متزايد على الرغم أن كيلو الفسيخ وصل إلي 250 جنيه مقاربا لسعر اللحوم، ولكن المواطنين زهقوا من اللحمة والفراخ وحرارة الجو تحتاج إلى أكلة خفيفة".

- أسعار الرنجة والفسيخ

لافتاً إلي الإقبال على الشراء غير مسبوق هذا العام  لم يحدث من قبل في موسم عيد الأضحى لأنه مفترض لشراء اللحوم ، لافتا إلى أن سعر كيلو  الرنجة يبلغ ما بين  100 إلي 120جنيه المبطرخة، والفسيخ الجامبو 280 وفسيخ تلت حبات 250.

وقالت روان عبدالغني أحد المواطنين:" أنا من محبي الفسيخ والرنجة ومن بعد عيد الفطر واحنا بناكله مثلا كل جمعة، لكن حاليا بعد غلاء أسعار اللحمة بالنسبة لينا الفسيخ أفضل علي الرغم من تقارب الأسعار ما بين اللحوم والفسيخ لكن الجو حر ومحتاج أكلة منعشة".

فيما أشارت سعاد محمد أن السبب وراء شراء الفسيخ والرنجة علي الرغم من اقتراب عيد الأضحى والمعروف أنه موسم اللحوم، هو أن بعد رمضان وعيد الفطر كان هناك اكتفاء كبير من أكل الدواجن واللحوم الأمر الذي دفعهم الي شراء الفسيخ والرنجة قبل عيد الأضحي، خاصة حرارة الجو لا تشجع كثيرا على تناول الأكلات الساخنة.

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إقبال شديد إقبال كثيف الاسماك المملحة الفسيخ والرنجة المواطنين كيلو الفسيخ

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